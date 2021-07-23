Праздник «Зажинки» провели в Бобруйском районе

На ржаном поле ОАО «Невский-Агро» у деревни Турки был дан старт массовой уборке урожая зерновых и зернобобовых культур в Бобруйском районе. В «Зажинках» приняло участие руководство района во главе с председателем райисполкома Александром Суходольским, руководители и главные специалисты сельхозорганизаций, представители отраслевого профсоюза, духовенство, лучшие механизаторы района и местные жители.

Под зажиночные песни в исполнении самодеятельных артистов районного центра культуры первый сноп по традиции был вручен главе района. Александр Суходольский поблагодарил работников сельского хозяйства за труд и отметил, что удалось вырастить хороший урожай, и сейчас главное убрать его качественно, вовремя и без потерь.

После благословения настоятеля храма Святой Живоначальной Троицы отца Елисея 4 зерноуборочных комбайна под управлением лучших механизаторов района двинулись на ржаное поле. Уборочная страда началась!

mogilevnews.by