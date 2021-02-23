Правильное питания ребенка – залог здоровья

Среди многих факторов, имеющих большое значение для формирования, сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, важнейшая роль отводится питанию. Качество питания является определяющим в формировании детского здоровья, помогает обеспечить нормальный рост и развитие, способствует профилактике различных заболеваний и создает условия для своевременной адаптации к окружающей среде. Для того, чтобы организовать правильное питание ребенка, нужно соблюдать несколько важных правил:

1.Питание должно быть разнообразным

Каждый день в меню ребенка должны быть: фрукты и овощи; мясо (птица) и рыба; молоко и молочные продукты; зерновые продукты (хлеб, каши, хлопья). Недостаточность или переизбыток потребляемой ребенком пищи может неблагоприятно отразится на деятельности желудочно-кишечного тракта, способствовать нарушению обмена веществ, увеличению избыточной массы тела.

2. Питание ребенка должно быть регулярным

Соблюдение режима питания детей имеет большое значение для усвоения организмом пищевых веществ. Интервалы между основными приемами пищи (завтрак, обед, ужин) должны составлять не менее 3,5 часа и не более 4 часов, распределяя рацион питания следующим образом: завтрак 20-25% обед 30-35%, полдник 10-15 % , ужин 20-25%,второй ужин 8-10 %. Продукты, богатые белком, повышают обмен веществ и оказывают возбуждающее действие на нервную систему ребенка. Кроме того, продукты, богатые животными белками и жирами, дольше задерживаются в желудке ребенка и требуют большего количества пищеварительных соков, поэтому их следует включать в рацион в первую половину дня, когда ребенок находится в более активном состоянии. К вечеру процессы пищеварения замедляются, поэтому на ужин рекомендуется легкоусвояемые продукты. Таким образом, на завтрак и обед рекомендуются блюда, содержащие мясо, рыбу, яйца, а на ужин – молочно-растительная пища.

3. Питание ребенка должно восполнять его ежедневные траты энергии

Оно должно быть сбалансированным по пищевым веществам, включая белки (в том числе белки животного происхождения), жиры (в том числе жиры растительного происхождения), витамины, минеральные вещества.

4. Не использовать вредные продукты в питании ребенка (сырокопченые мясные гастрономические изделия, острые соусы, кетчупы, острые сухарики, чипсы, энергетические и газированные напитки, грибы, жевательная резинка, фаст-фуды).

5. Правильное сочетание продуктов

к мясу лучше подавать овощные гарниры, к рыбе – картофель, сложные овощные гарниры. Овощи повышают усвояемость мясных изделий до 96%, в то время как с крупяными гарнирами мясо усваивается лишь на 80%. Салаты из свежих овощей следует заправлять растительным маслом, обеспечивая одновременное поступление в организм ребенка витаминов, минеральных солей, полиненасыщенных жирных кислот и других полезных веществ.

6. Питание детей должно быть щадящим по составу и способам приготовления

Способом приготовления блюд должно преимущественно являться запекание, варение, приготовление на пару.

7. Формирование у ребенка привычки здорового питания

Необходимо с раннего возраста прививать основные гигиенические навыки, связанные с едой: подготовка к приему пищи – обязательное тщательное мытье рук, привычка без торопливости, тщательно пережевывать пищу, правильно вести себя за столом (правильная поза, навык пользоваться столовыми приборами, салфеткой и др.).

Заведующий отделением

гигиены детей и подростков

Алеся Казеко.