Последствия непогоды 26 января: снежные заносы, упавшие деревья, подтопления

26 января на территории республики наблюдались неблагоприятные метеорологические явления: дождь и снег, сопровождаемых ветром порывами до 19 м/с.

По оперативной информации зафиксированы 80 случаев падения деревьев, в результате которых повреждены 11 автомобилей: в Гродненской области – 56 случаев, 9 автомобилей; в Брестской – 18 случаев, 2 автомобиля; в Гомельской и Минской – по 3 случая. Пострадавших нет. Работниками МЧС и организаций проводились работы по распиловке и уборке упавших деревьев.

Работниками МЧС оказывалась помощь в извлечении из снежных заносов 75 автомобилей: в Гродненской области – 35 автомобилей, в Брестской – 22, в Минской – 16, в Гомельской и Могилевской – по 1 автомобилю.

По информации Белоруской железной дороги из-за налипания мокрого снега на стрелочных переводах произошла задержка в движении 13 поездов (до 50 минут).

В Могилевской области в результате выпадения осадков в виде дождя и обильного таяния снега были подтоплены 5 частных подворий в г. Осиповичи и 10 частных подворий в д. Тараново Могилевского р-на. Работниками МЧС и организаций проводились работы по откачке воды из подвалов частных жилых домов. Отселение не требуется.

По данным ГПО «Белэнерго» в течение суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 2198 населенных пунктов (из них 715 в Гомельской, 607 в Брестской, 444 в Гродненской, 292 в Минской, 116 в Могилевской и 24 в Витебской областях). Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами. Для обеспечения электро-теплоснабжения категорированных и сельскохозяйственных объектов были задействованы 52 передвижных электрогенератора, из них 11 генераторов МЧС. По состоянию на 06-00 27.01.2021 остаются без электроснабжения 402 населенных пункта.