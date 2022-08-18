Польза воды для нашего организма

Вопрос, в чем заключается польза и вред воды, на первый взгляд, может показаться неуместным. Ведь без этого химического соединения невозможно представить существование ни одного живого организма. Но какую воду и в каких количествах лучше пить, чтобы не получить вред от загрязненного состава живительной влаги, особенно важно понимать сегодня, в условиях ухудшения экологической обстановки.

Польза воды для организма

Польза воды для здоровья человека неоспорима. Поскольку на 70% тело состоит из воды, из-за ее дефицита все биохимические процессы нарушаются. Это негативно влияет на самочувствие.

Улучшает пищеварение

Для нормального функционирования органов ЖКТ вода просто необходима. Она обладает свойствами растворителя, помогающего усваивать различные витамины, соли, полезные и питательные элементы.

Недостаток воды приносит желудку вред, поскольку негативно влияет на выработку желудочного сока, что является причиной таких заболеваний, как вздутие живота, запоры, ожирение, язва и гастрит.

Чтобы ускорить пищеварительные процессы, рекомендуется добавлять в воду лимонный сок.

Улучшает состояние волос и кожи

Вода питает кожу влагой, предотвращает раннее старение и появление морщин. Поскольку вода активно участвует в процессе потоотделения, она очищает поры от загрязнений, делает кожу гладкой, свежей и сияющей.

Обезвоживание причиняет вред и волосам. В волосяные луковицы совсем не поступают полезные и питательные элементы. Если употреблять достаточно воды, благодаря ее полезным свойствам волосы снова приобретут блеск и упругость.

Способствует похудению

Обильное питье воды способствует снижению веса. Этому есть несколько объяснений.

Стакан воды во время еды позволит насыщаться меньшими порциями.

Вода улучшает метаболизм, запускает обменные процессы.

Чувство жажды часто можно спутать с чувством голода: стакан чистой воды поможет укротить последний.

Выводит токсины

Чем больше жидкости употребляет человек, тем больше шлаков и токсинов выводится организмом. Это объясняется тем, что вредные вещества покидают его вместе с потом и мочой.

Снимает напряжение и борется с усталостью

Вред от обезвоживания заключается в том, что человек чувствует усталость, сонливость и мышечную слабость. Зачастую могут возникнуть даже головокружения. Все потому, что нехватка воды провоцирует снижение ферментативной активности, клетки не получают питания и со временем погибают, в результате работоспособность человека падает.

Улучшает кровообращение

Вода является полезной для кровообращения. За счет поддержания водного баланса сохраняется нормальная циркуляция и текучесть крови. Обильное питье воды существенно снижает риск возникновения тромбозов, способствует правильной работе сосудов и сердца, нормализации давления.

Польза воды для мужчин и женщин

Одной из главных причин старения является потеря влаги. Для продления молодости, сохранения кожи гладкой и мягкой женщинам необходимо пить качественную, хорошо очищенную воду. Обезвоживание наносит коже колоссальный вред и является одним из ключевых факторов преждевременного старения.

Польза воды для организма женщин заключается и в ускорении метаболизма, что является ее полезным свойством при похудении.

Для мужчин польза употребления воды проявляется в ее способности предотвращать развитие таких мужских заболеваний, как мочекаменная болезнь и рак мочевого пузыря. Мужчины, выпивающие более 2л воды в день, менее подвержены возникновению этих тяжелых недугов.

По материалам stiralkovich.ru.