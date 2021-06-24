Полный комплект медалей республиканской спартакиады завоевали дзюдоисты Бобруйска
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19-21 июня в Барановичах проходила Спартакиада школьников Республики Беларусь по дзюдо среди юношей и девушек 2007-2008 г.р.
Весь комплект медалей завоевали «динамовцы» нашего города (тренеры – Вадим и Нонна Жуковцы).
Золотую медаль в весовой категории свыше 63 кг завоевала Марьяна Жуковец, серебряной медали удостоен Артём Ковтюх (в/к свыше 83 кг), а бронзовым призёром соревнований стала Ксения Фоменко (в/к 36 кг).
Наши ребята в составе команды Могилевской области заняли третье общекомандное место.
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