“Поезд Победы” приедет в Беларусь 11 июня

Совместный проект белорусских и российских железнодорожников реализуется в рамках Года народного единства и приурочен к 80-летию начала Великой Отечественной войны.

Уникальный мобильный музей "Поезд Победы" прибудет в Беларусь 11 июня и проедет по всей Беларуси, сообщает пресс-центр Белорусской железной дороги. Три дня мобильный музей можно будет посещать в Минске, 14–15 июня ее смогут увидеть в Орше, 16–17 июня – жители Витебска, затем состав остановится в Полоцке, а 19–20 числа он будет доступен для гродненцев. Особое место в маршруте с 21 по 24 июня займет Брест, гомельчане смогут побывать в музее 25–26 июня, а завершится показ экспозиции в Могилеве 27–28 июня– в День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

"Поезд Победы" состоит из 12 вагонов, 9 – экспозиционные, и один из них посвящен подвигу защитников Брестской крепости – солдатам и командирам Красной Армии, а также женщинам и детям – членам семей военных, которые приняли первый удар немецких войск на себя. Символично, что в Бресте "Поезд Победы" окажется 22 июня - в день начала Великой Отечественной войны.

Интерактивная экспозиция гарантирует "эффект присутствия". В основе – трехмерные панорамы. Маршрут по составу показывает переход от одного периода к другому: предвоенные годы – Великая Отечественная – Победа.

Уникальности добавляет мультимедийное сопровождение: объемный звук, театральное освещение, механические спецэффекты, голограммы, панорамы боев в виртуальной реальности (VR), трехмерная компьютерная графика с моделями военной техники. Для каждого эпизода написана своя музыка.

Впервые передвижной музей отправился в путь с Белорусского вокзала Москвы в октябре 2020 года. Историко-просветительский проект был создан в России в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. За время работы его посетили уже боле 90 тысяч человек. В нынешнем июне совместный проект приурочен к 80-летию начала Великой Отечественной войны и пройдет в рамках Года народного единства.

Из-за небольшой пропускной способности и ситуацией с коронавирусом посетить музей смогут только организованные группы по пригласительным. Их будут распределять в организациях и школах. Планируется, что обогатить знания и набраться эмоций в Беларуси смогут свыше 15 тысяч человек. Посетители должны быть в масках.