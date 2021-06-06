Подведены итоги Межрегионального литературного фестиваля «Звучанье русского стиха»

По решению жюри места в литературном конкурсе распределились следующим образом:

1 место – Юлия Расина (Бобруйск).

2 место – Валентина Акулёнок (Солигорск) и

Яна Явич (Минск).

3 место – Екатерина Соболева (Бобруйск) и Эмма Ковалевич ( Бобруйск).

В специальной номинации "Юное дарование"

отмечена Ульяна Зайцева, 12 лет – (Бобруйск).

Приз зрительских симпатий:

1 место - Яна Явич (Минск).

2 место - Валентина Акулёнок (Солигорск).

3 место - Ксения Ермилова (Минск) и Раиса Багук (Бобруйск).