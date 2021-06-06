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Культура

Подведены итоги Межрегионального литературного фестиваля «Звучанье русского стиха»

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Подведены итоги Межрегионального литературного фестиваля «Звучанье русского стиха»
По решению жюри места в литературном конкурсе распределились следующим образом:
1 место – Юлия Расина (Бобруйск).
2 место – Валентина Акулёнок (Солигорск) и
Яна Явич  (Минск).
3 место – Екатерина Соболева (Бобруйск) и Эмма Ковалевич ( Бобруйск).
В специальной номинации "Юное дарование"
отмечена Ульяна Зайцева, 12 лет –  (Бобруйск).
Приз зрительских симпатий:
1 место -  Яна Явич (Минск).
2 место -  Валентина Акулёнок (Солигорск).
3 место -  Ксения Ермилова (Минск) и Раиса Багук (Бобруйск).

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