Под Бобруйском проходит XVII Международный пленэр по керамике «АРТ-Жыжаль»

Информация! В 2021 году XVII Международный пленэр по керамике «АРТ-Жыжаль» проводится в рамках Года народного единства в Беларуси. Пленэр стартовал 17 июля и продолжится до 2 августа. По традиции он проходит на базе отдыха «Вербки» гостиничного комплекса ОАО «ФанДОК», на живописном берегу Березины. В пленэре принимают участие 17 профессиональных художников-керамистов из шести стран: Грузии, Беларуси, Молдовы, Перу, России, Украины. Тема форума: «Фольклор и мифология в искусстве современной керамики».