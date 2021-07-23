Под Бобруйском проходит XVII Международный пленэр по керамике «АРТ-Жыжаль»
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Фотографии: Александр Анташкевич
Информация! В 2021 году XVII Международный пленэр по керамике «АРТ-Жыжаль» проводится в рамках Года народного единства в Беларуси. Пленэр стартовал 17 июля и продолжится до 2 августа. По традиции он проходит на базе отдыха «Вербки» гостиничного комплекса ОАО «ФанДОК», на живописном берегу Березины. В пленэре принимают участие 17 профессиональных художников-керамистов из шести стран: Грузии, Беларуси, Молдовы, Перу, России, Украины. Тема форума: «Фольклор и мифология в искусстве современной керамики».
Фоторепортаж Александра АНТАШКЕВИЧА.
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