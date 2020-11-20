Почетный гражданин города Бобруйска Руслан Алехно побывал в гостях на радио «Zефир FM» (фото и видео)
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Сегодня, 20 ноября, наш земляк, белорусский эстрадный певец и композитор Руслан Алехно был удостоен звания «Почетный гражданин города Бобруйска».
Торжественная церемония прошла в здании Бобруйского горисполкома. После чествования и поздравлений Руслан Алехно приехал в гости на радио «Zефир FM» и поделился своими эмоциями, рассказал о творческой жизни, и ответил на вопросы радиослушателей.
Во время радиовещания мы вели прямую трансляцию и показывали все происходящее в студии на ютуб-канал «Бобруйск 360». Посмотреть повтор записи можно здесь:
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