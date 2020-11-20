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Чествовали Почетных граждан города Бобруйска
Общество

Чествовали Почетных граждан города Бобруйска

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В горисполкоме прошла торжественная церемония награждения наших земляков, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Бобруйска».  В этом году ленту Почетного гражданина, свидетельства, дипломы и денежные премии вручили известным в городе и за его пределами людям. Это руководитель Заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь образцового театра песни «Шина-най» Алла Евгеньевна Ефименко, председатель общественного объединения «Бобруйская городская еврейская община», поэт и писатель Леонид Аронович Рубинштейн, белорусский эстрадный певец и композитор Руслан Алехно.

После чествования и поздравлений в их адрес новые Почетные граждане Бобруйска преподнесли ответный подарок: Леонид Рубинштейн прочитал свои стихи о родном городе, к 75-летию Победы и о любимой Беларуси, а Руслан Алехно проникновенно исполнил романсы. К сожалению, Алла Ефименко не смогла принять участие в церемонии из-за болезни.

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