Почетное звание «Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь» присвоено Игорю Бокому

14 января, Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, в соответствии с которым представители сферы спорта награждены орденами и медалями за достижение высоких спортивных результатов на летних Олимпийских и Паралимпийских играх 2021 года в Токио (Япония).

Ордена Отечества III степени удостоены спортсмен-инструктор национальной команды Республики Беларусь по прыжкам на батуте Иван Литвинович, тренер спортивной команды Министерства внутренних дел Марина Литвинчук, спортсмен-инструктор национальной команды Республики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ Маргарита Махнева, инструкторы по спорту спортивной команды Министерства внутренних дел Надежда Попок и Ольга Худенко.

Спортсмен-инструктор национальной команды Республики Беларусь по борьбе вольной Магомедхабиб Кадимагомедов награжден орденом Почета. Этой же награды удостоен спортсмен-инструктор Спортивного комитета Вооруженных Сил Республики Беларусь Максим Недосеков.

Медалью "За трудовые заслуги" награждены спортсмены-инструкторы национальной команды Республики Беларусь по инваспорту Елизавета Петренко и Егор Щелканов.

Почетное звание "Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь" присвоено спортсмену-инструктору национальной команды Республики Беларусь по инваспорту Игорю Бокому и спортсмену-инструктору национальной команды Республики Беларусь по гимнастике художественной Алине Горносько.