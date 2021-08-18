По следам «Большого разговора». Владимир Гацко: «Ошибок прошлого года мы повторять не должны»

Владимир Гацко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

– «Большой разговор с Президентом» еще долго будет предметом для обсуждения. Все, кто был в зале или у экрана ТВ, в очередной раз могли убедиться, как велика сила правды.

Год назад нашу страну хотели разрушить, совершить попытку госпереворота, мы наблюдали за потоками лжи, которые лились со всех сторон. Нас хотели искусственно разделить. Ошибок прошлого года мы повторять не должны.

Мы все помним, как международные организации призывали Беларусь к введению локдауна, но власти республики не объявляли чрезвычайное положение в борьбе с коронавирусной инфекцией. Президент пошел по своему пути, не побоявшись быть неудобным для коллективного Запада. И весь мир увидел, что тактика полностью себя оправдала. Белорусская модель борьбы с коронавирусом доказала не только свою эффективность, но и помогла сохранить экономику, рабочие места, а главное – жизни: смертность от ковида даже близко не подступила к цифрам в Европе и США.

Сегодня мы должны знать, что с нами сильный и преданный лидер, который всегда будет сражаться за свою страну. А это значит, что люди никогда не останутся без поддержки государства, а это значит, что победил мудрый белорусский народ.