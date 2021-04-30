0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Актуально

Первый замминистра экономики 1 мая проведет прямую линию

48 0

Первый замминистра экономики 1 мая проведет прямую линию

Прямая телефонная линия с первым заместителем министра экономики Юрием Чеботарем состоится 1 мая, сообщили в пресс-службе Минэкономики.

Вопросы можно задать с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (017) 200-05-03.

0
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿