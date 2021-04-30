Первый замминистра экономики 1 мая проведет прямую линию
48 0
0
Прямая телефонная линия с первым заместителем министра экономики Юрием Чеботарем состоится 1 мая, сообщили в пресс-службе Минэкономики.
Вопросы можно задать с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (017) 200-05-03.
0
Читайте
также
также
-
Первый замминистра экономики 1 мая проведет прямую линию
-
Переменная облачность и до +17°С. Погода на 1 мая
-
Работа автотранспортной техники в охранной зоне воздушной линии электропередачи
-
“Белпочта” определила график работы в праздничные и предпраздничные дни
-
Бобруйчан приглашают на ярмарку
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости