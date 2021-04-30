Переменная облачность и до +17°С. Погода на 1 мая
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В субботу будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью по юго-востоку, а днем по юго-западу страны местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер неустойчивый 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью составит от нуля по северу до плюс 8 по югу страны. Днем будет 11-17 градусов тепла.-
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