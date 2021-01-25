Пенсионерка в Бобруйском районе отравилась угарным газом

24 января 2021 года в службу МЧС поступило сообщение об обнаружении погибшей женщины 1954 года рождения в собственном доме в деревне Стасевка Вишнёвского сельского Совета Бобруйского района. Проверку по факту гибели проводит Бобруйский межрайонный отдел Следственного комитета Республики Беларусь. Предполагаемая причина гибели – отравление угарным газом (преждевременное закрытие заслонки дымохода печи).

МЧС напоминает

Топку печи прекращайте минимум за 2 часа до сна. Не закрывайте заслонку дымохода печи, пока угли полностью не прогорят. Помните: от угарного газа можно получить смертельное отравление и не проснуться. Угарный газ не имеет ни цвета, ни запаха. Появляется, когда топливо полностью не сгорело, а заслонку уже закрыли. Не ощущая его наличия, даже при небольшой концентрации газа человек погибает. Поэтому необходимо быть очень осторожными и не торопиться с закрытием заслонки.

Соблюдайте элементарные правила безопасности. В случае пожара звоните 101 или 112.