Памяти Почетного гражданина Бобруйска. Ушел из жизни Леонид Аронович Рубинштейн

Сегодня на 83 году перестало биться сердце Почетного гражданина города Бобруйска Леонида Ароновича Рубинштейна.

Писатель, поэт, инженер, общественный деятель. Он так много сделал для родного города, который так любил.

Родился Леонид Аронович 2 мая 1939 года в Бобруйске, в семье учителей.

В 1962 году окончил Новосибирский электротехнический институт. Работал в оборонной промышленности на Урале, главным энергетиком Бобруйского шинного комбината, преподавателем механико-технологического техникума Бобруйска.Леонид Аронович – лауреат премии Совета Министров СССР, отличник среднего образования СССР, заслуженный изобретатель СССР. Награжден орденом «Знак Почета», медалями «За воинскую доблесть», «Ветеран труда», серебряной и бронзовой медалями ВДНХ СССР.

В 2006 году Леонид Аронович издал книгу «Они спасли мир», посвященную праведникам – людям, которые спасали евреев в годы Великой Отечественной войны.

Леонид Рубинштейн – составитель и автор книг: «Негасимый мир», «Счастье жить», «Память сердца», «Они спасли мир», «Дорогами жизни», «На одном дыхании», «Родные лица», «Родник жизни», «Дети войны», «Посмеёмся вместе. Бобруйск в еврейских анекдотах и юморесках», «Еврейские праздники и семейные торжества. Торы негасимый свет». Стихи и песни на тексты Леонида Ароновича исполняют коллективы художественного творчества города.

В 2020 году Леонид Рубинштейн получил звание Почетного гражданина города Бобруйска.

Его жизненный путь останется примером для многих, а светлая память о нем всегда будет в сердцах тех, кто его знал...

Бобруйский городской исполнительный комитет, Бобруйский городской Совет депутатов, общественность города глубоко скорбят в связи со смертью Леонида Ароновича Рубинштейна и выражают искренние соболезнования его родным и близким.