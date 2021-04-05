В средней школе №6 прошла презентация новой книги почетного гражданина Бобруйска Леонида Рубинштейна

Поэт, прозаик, общественный деятель представил публике 15 по счету книгу под названием «Родина, мама, школа – наши мамы», изданную в Бобруйске в нынешнем году.

В нее вошли стихи, песни и повести, посвященные Беларуси, матерям, школьным годам и учителям. К слову, Леонид Аронович родился в семье педагогов. Его мама Анна Абрамовна была учителем начальных классов, а отец Аркадий Григорьевич преподавал историю. Любовь и уважение к учительскому труду он пронес через всю жизнь.

– Школа дала нам путевку в жизнь. Сколько мы живем, всегда тянет туда, прийти в те места, где мы были в детстве, встретили юность и первую любовь. Школа остается с нами на всю жизнь, она навсегда в нашем сердце, – отмечает Леонид Рубинштейн.

Литератор прочел душевные и трогательные стихи из новой книги, а после подарил на память подписанные экземпляры сотрудникам библиотек и учащимся средней школы №6.