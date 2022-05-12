Памяти митрополита Филарета посвящается

Святыми Пасхальными днями минчане и бобруйчане причастились величия и могущества, добродетели и благородства первого Патриаршего Экзарха всея Беларуси митрополита Филарета. Что объединило и отличило именно эти города? Обо всем по порядку.

28 апреля в Могилевском областном театре имени В.И. Дунина-Марцинкевича (Бобруйск) состоялось торжественное открытие выставки по итогам VI Международного художественного пленэра «Святыня земли белорусской», посвященной памяти митрополита Филарета. Содержательная экспозиция размещена в двух залах и призвана рассказать о жизни и деятельности известного православного деятеля.

Организаторами проекта утверждается тот факт, что культура вообще и духовная, нравственная культура в частности - это тот необходимый фундамент, на котором строится жизнь человека как общественной, духовной личности, способной приносить пользу не только себе, но и людям, обществу, Родине.

Для театра большая честь пригласить бобруйчан и гостей города не только на спектакль, но и на эту выставку, которую торжественно открыли представители власти и духовенства. Епископ Бобруйский и Быховский Серафим вспоминал митрополита Филарета с сыновней любовью в сердце. Председатель Бобруйского горисполкома Александр Викторович Студнев поблагодарил организаторов выставки за возможность прикоснуться к творчеству и жизни этого выдающегося человека.

Приглашенные представители округов Бобруйской епархии и прихожане услышали еще много воспоминаний и слов благодарности в адрес митрополита Филарета с уверенностью, что они дошли до того, кто на Небесах. Кульминацией церемонии стало шоу из песка и золота – песочная анимация о жизни Филарета в исполнении могилевской художницы Светланы Климентины никого не оставила равнодушным. Словно живые, под музыку появлялись картины из жизни Владыки. Созданные из песка, они на мгновение задерживались на экране и исчезали, давая жизнь следующим, новым картинам. Разве это не аллегория недолговечности, временности, эфемерности земной жизни?

Так, Бобруйск активно поддержал ряд мероприятий, посвященных митрополиту Филарету. И одно из них состоялось 3 мая, на Радуницу, когда в Минске у Свято-Духова кафедрального собора состоялась торжественная церемония открытия памятника первому Патриаршему экзарху всея Беларуси митрополиту Филарету. Лиризм и красоту церемонии придавали десятки белоснежных голубей, взлетевших в минское небо, по числу прожитых Филаретом лет - восемьдесят шесть воздушных созданий навевали присутствующим мысли-мечты-надежды-чувства-эмоции.

И Филарет когда-то направил свои мысли-мечты на службу нашей Беларуси, хотя и был коренным москвичом. Но ничто ему не помешало прожить в этой стране более сорока лет и так много трудиться на её благо, что в 2006 году ему было присвоено звание Героя Беларуси с формулировкой: за многолетний личный вклад в духовное возрождение белорусского народа, укрепление дружбы и братства народов, развитие межконфессионального диалога.

Если ваши мысли и чувства откликнулись и вы хотите больше узнать о личности Владыки – посетите памятник Филарету в Минске или выставку в Бобруйске (до 29 мая, вход свободный), актуальность и значимость которой для горожан трудно переоценить. Посетители выставки имеют возможность прикоснуться к наследию митрополита Филарета; подумать о нравственных и духовных приоритетах; вспомнить, что каждый из нас носит в себе образ и подобие Божие; проявить свое милосердие, что свидетельствует о высоком нравственном и культурном уровне нашего народа. И тогда благородная цель бобруйской выставки, посвященной митрополиту Филарету, будет достигнута: помня о прошлом, идти в будущее с верой и любовью к ближнему.

Татьяна Мурманцева

Фото Аллы Сказовой