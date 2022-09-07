Открытый урок с Президентом – мнения бобруйчан

1 сентября в Беларуси прошел открытый урок с Президентом на тему «Историческая память – дорога в будущее».
Своим мнением об открытом уроке с Президентом мы попросили поделиться учащихся и педагогов различных школ города.
Максим Цед, учащийся 11 «Б» класса средней школы №9, председатель Молодежного парламента при Бобруйском городском Совете депутатов:
– Сразу хочу сказать: я благодарен Президенту за то, что он принял инициативу молодежи в проведении этого урока. Было очень интересно увидеть и услышать разных людей, которые присутствовали в зале и имели возможность высказаться. А значит, если у меня, к примеру, есть какая-то инициатива, я могу ее реализовать и чувствую, что Глава государства вовлечен в процесс образования и поддержки молодежи. В начале встречи Александр Григорьевич представил белорусский ноутбук производства «Горизонт». Приятно, что и наш производитель выходит на этот рынок. Я понял, что у Беларуси много точек роста и при привлечении квалифицированных специалистов эти точки можно развивать, следовательно, получать качественную и востребованную продукцию. Президент молодец!
Камилла Одишария, учащаяся 11 «Б» класса средней школы №9:
– Было интересно видеть разных людей. Каждый из них затрагивал темы, в которых понимал больше, и рассказывал что-то новое для нас. Интересной для меня стала тема разработки и составления учебников по истории Беларуси. Как представитель молодежи могу сказать, что нам следует прислушиваться к старшим, потому что каждый может донести что-то важное и нужное, передать опыт.
Артем Курлянчик, учащийся 11 «А» класса гимназии №3:
– Это хорошая идея – провести подобный открытый урок. Послушав Президента, я понял, что в стране есть возможности для нашего поколения. И на самом высоком уровне молодежь поддерживают и интересуются, чем мы живем, что нас волнует.
Анастасия Лавренова, учащаяся 11 «Б» класса гимназии №3:
– Очень приятно, что Президент решил провести открытый урок вместе с учащимися и молодыми специалистами. Это полезно, потому что приближает к пониманию того, что и как устроено в нашей стране. Мне было очень интересно услышать ответы людей разного возраста, разных специальностей, кто и как относится к истории и культуре Беларуси. Очень важно, что Глава государства уделяет внимание молодежи, потому что молодежь – это будущее. Мне понравился урок, на котором представители молодежи и профессионалы своего дела имели возможность вживую обменяться мнениями по поводу различных вопросов.
Дарья Гуляева, учащаяся 11 «Б» класса гимназии №3:
– Во-первых, это было новшество. Во-вторых, открытый урок с Президентом важен, потому что люди, которые не задумываются о вчера, не могут думать о завтра. Поэтому история – не просто очередной урок в школах, а то, что будет двигать нами завтра. Самым интересным стало мнение Главы государства по заданным вопросам. И оно было услышано молодежью, которая является двигателем страны.
Иван Песенко, учитель истории гимназии №3:
– Такое общение всегда интересно. У нас похожие мероприятия были в прошлом году. Например, проект «Школа активного гражданина», в рамках которого к нам в гимназию приезжали гости. В частности, председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ирина Рынейская. Общение вживую – это очень важно. Дети напрямую могут задавать вопросы представителям власти. Именно формат с Президентом крайне необычный. Насколько я знаю, в разных странах мира такое новшество немного где практикуется. Как правило, в других странах президент – это достаточно закрытый человек, который не идет напрямую на контакт. Здесь же было живое общение. Было видно, что дети и специалисты в зале не были подготовлены, когда Александр Григорьевич начал задавать вопросы, люди не знали, о чем их спросят. Это был настоящий живой диалог. Всегда интересно выслушать точку зрения другого человека. Ну а в будущем, скорее всего, этот формат будет продолжен. Думаю, его нужно продолжать развивать и на городском уровне. Потому что есть важные темы. Вот сейчас будет День народного единства, в марте – День Конституции Республики Беларусь и так далее. В такие дни можно проводить открытые уроки с представителями власти. Дети смогут их увидеть, задать конкретные вопросы и получить ответы на них.
Кирилл Горшков, учащийся 11 «А» класса средней школы №27:
– За открытый урок Президент рассказал многое и дал интересную информацию. Раньше такого у нас не было. Надо работать с молодежью, ведь за ней будущее. И надо воспитывать дух патриотизма и прививать любовь к Родине.
Олеся Корзубова, заместитель директора по воспитательной работе средней школы №27:
– Без прошлого не будет будущего. Если ты не будешь знать, кто ты, не будешь знать, кем ты хочешь быть в этом мире. И тебя могут сделать кем угодно. На новый чистый лист бумаги можно положить все, что ты хочешь. Если ты не знаешь свою историю, ты чистый лист бумаги. Очень многие страны методично ведут работу по переписыванию истории. И если поколение, которое растет, молча с этим соглашается или делает вид, что не замечает, то другие это замечают. То есть это люди, которые целенаправленно уничтожают таким образом твои мысли, навязывают тебе свою культуру, свои идеи, свои взгляды.
Сергей Гусар, учащийся 11 «В» класса средней школы №27:
– Мне запомнились актуальные вопросы: что происходило и происходит в мире, тема геополитики. Белорусский лидер близок к народу и постоянно общается с молодежью. От того, как молодое поколение понимает этот мир и понимает ли свое прошлое, зависит наше будущее. В мире остается мало ветеранов Великой Отечественной войны, помнящих, что пришлось пережить в те годы белорусскому народу и какие ошибки были допущены. Мы должны дать понять, что на самом деле происходило, чтобы впредь такое не повторилось. Я горжусь, что живу в прекрасной Беларуси – процветающей мирной стране. Горжусь нашим Президентом Александром Григорьевичем Лукашенко, потому что он, как никто другой, близок к народу и делает все возможное, чтобы мы жили в мирной стране. И какие бы ограничения и санкции ни накладывали на нашу республику, как сказал Глава государства, мы не просто выстоим, а возродимся как феникс из пепла.
Каролина Рак, учащаяся 11 «Б» класса средней школы №27:
– Я была участницей от Бобруйска в белорусско-российском патриотическом проекте «Поезд памяти». В Год исторической памяти я побывала во всех областных центрах Беларуси и городе-герое Минске, в России посетила Кубинку, Псков, Санкт-Петербург и Москву. Мне понравилось, было очень интересно. Считаю, что открытый урок с Президентом является очень важным в жизни каждого учащегося. В самом начале Александр Григорьевич обратился к ребятам с напутственными словами. «Историческая память – дорога в будущее» – название говорит само за себя. Ведь без прошлого, без знаний истории страны будущего не построишь. Очень интересно было послушать ответы Александра Лукашенко на вопросы моих сверстников. Президент доступно разъяснил ситуацию в мире. Я считаю, что такие открытые разговоры должны периодически проходить не только на республиканском, но и на городском уровне. Ведь без исторической памяти невозможно воспитать настоящих патриотов.
Софья Нахоренко, учащаяся 10 «А» класса средней школы №35:
– Мы все остались под впечатлением после онлайн-урока с Президентом. Для нас это было огромной честью. Мы с удовольствием послушали мнения людей, имеющих больше опыта и знаний. Особенно запомнилось выступление мальчика из кадетского училища на белорусском языке. Этот урок дал осознание, что наше будущее действительно зависит только от нас, и мы будем стараться, чтобы будущие поколения могли нами гордиться.
Мария Басова, учащаяся 10 «А» класса средней школы №35:
– Для меня это было очень необычное вступление в новый учебный год. Думаю, как и для многих учащихся. Очень яркие впечатления остались после открытого урока с Президентом. И этот урок дал мне мотивацию, ответил на многие вопросы. Это очень полезно. Больше всего запомнился момент, когда Александр Григорьевич представил новый ноутбук белорусского производства. Коммуникация молодежи с Главой государства может помочь в развитии каких-то молодежных идей, проектов и организации мероприятий для нашего поколения.
Кристина Костюкевич, учащаяся 10 «А» класса средней школы №35:
– Было честью побывать на открытом уроке с Президентом. Очень интересно услышать мнения и ответы других. После открытого урока Александра Григорьевича мы еще больше гордимся своей страной и достижениями белорусского народа. Нам необходимо знать историю своей страны, ведь молодежь строит будущее Беларуси. Урок научил нас любить то, что имеем, любить свою страну.
Виктор Чабан, фото автора