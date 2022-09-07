Открытый урок с Президентом – мнения бобруйчан

Иван Песенко, учитель истории гимназии №3:

– Такое общение всегда интересно. У нас похожие мероприятия были в прошлом году. Например, проект «Школа активного гражданина», в рамках которого к нам в гимназию приезжали гости. В частности, председатель Бобруйского гориспол­кома Александр Студнев, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ирина Рынейская. Общение вживую – это очень важно. Дети напрямую могут задавать вопросы представителям власти. Именно формат с Президентом крайне не­обычный. Насколько я знаю, в разных странах мира такое новшество немного где практикуется. Как правило, в других странах президент – это достаточно закрытый человек, который не идет напрямую на контакт. Здесь же было живое общение. Было видно, что дети и специалисты в зале не были подготовлены, когда Александр Григорьевич начал задавать вопросы, люди не знали, о чем их спросят. Это был настоящий живой диалог. Всегда интересно выслушать точку зрения другого человека. Ну а в будущем, скорее всего, этот формат будет продолжен. Думаю, его нужно продолжать развивать и на городском уровне. Потому что есть важные темы. Вот сейчас будет День народного единства, в марте – День Конституции Рес­публики Беларусь и так далее. В такие дни можно проводить открытые уроки с представителями власти. Дети смогут их увидеть, задать конкретные вопросы и получить ответы на них.