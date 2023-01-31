Как прошла первая репетиция? Бобруйские школьники поделились впечатлениями

В субботу, 28 января, прошло репетиционное тестирование по русскому и белорусскому языкам. Тест был приближен к экзамену, который мы, выпускники, будем сдавать в мае. Все ребята были немного взволнованы, но в целом репетиция прошла хорошо. Мнением о новшествах поступления и о впечатлениях после испытания я поинтересовалась у целеустремленных выпускников.
Алексей Болтунов – призер олимпиад по английскому, истории и обществоведению. Химия и биология – его главные предметы: расскажет, что такое валентность и инфузория-туфелька.
– Думаю, ЦЭ не особо отличается от ЦТ, потому что задания такие же. Плюсы новых изменений, на мой взгляд, в том, что теперь не нужно тратить время на подготовку к школьным экзаменам (английскому, истории и математике). То есть можно сконцентрироваться на своих профильных предметах. Сам я целенаправленно готовлюсь к поступлению на протяжении двух лет. Насчет пробного тестирования, которое мы писали 28 января, могу сказать, что оно включает в себя то, что мы проходили, и, если готовился, написать не так и сложно. Оно оказалось легче, чем то, что я писал раньше. Волнения у меня не было, так как до этого я писал РТ немало раз. Хочу поблагодарить учителя биологии Светлану Владимировну Юрченко: с ней даже самые сложные темы становятся простыми и доступными каждому.
Дарья Озябло изучает анатомию и проходит практику на официанта. Углубленно изучает биологию.
– Думаю, это легче, чем было раньше. Выпускникам нужно сдавать меньше предметов. считаю это большим плюсом. Я уже определилась с будущей профессией и целенаправленно готовлюсь к поступлению. В субботу писала русский язык. На мой взгляд, было несложно, вопросы достаточно легкие. Я волновалась за количество баллов, на которые напишу.
Илья Купцов. Его мир – история: ответит на любой заинтересовавший вас вопрос. Не раз занимал почетные места на олимпиадах. сейчас готовится к поступлению на программиста:
– По поводу нововведений в сфере образования, а именно сдачи экзаменов, могу сказать: с одной стороны, это лучше, чем сдавать 4 ЦТ, с другой – мы не знаем, что нас ждет и как это будет происходить. Мы первые ученики, попавшие под эти реформы. Нам говорят, что ЦЭ будет легче, чем ЦТ, но, опять же, это что-то новое, и никто не знает, как будет на самом деле. Из плюсов могу отметить, что вместо 4 экзаменов мы сдаем 3. Я тщательно готовлюсь к поступлению, занимаюсь с репетиторами, сам узнаю полезную для себя информацию. Сходив на РТ, могу сказать, что было несложно. Я знал, что пришел подготовленный, и был уверен в своих знаниях. Нам нужно доказать, что белорусская молодежь может справиться с любыми трудностями и неизвестностями. А всем выпускникам я желаю удачи.
Ульяна Сухая, вероятно, будущий врач. Девочка-разумница. Может с легкостью объяснить, как решать задачи по химии и что такое мейоз. Олимпиадница по русскому и белорусскому языкам.
– считаю, что, с одной стороны, это хорошая возможность определиться с будущей профессией. с другой стороны, сложности с выбором предметов возникнут у тех, кто еще не знает, кем хочет стать. Я давно решила, что буду поступать в медицинский университет, поэтому уже два года хожу к репетиторам. Это важно для меня. Я писала русский язык, впечатления очень хорошие, потому что на РТ я хожу с 10-го класса. По-моему, задания были не самые сложные. Ждем результатов.
Ярослав Кузнецов – член Молодежного парламента. Стремится стать хорошим программистом. Изучает математику и физику.
– По моему мнению, эта практика (РТ) довольна интересна, так как я хотя бы смог узнать, как будут выглядеть экзамены в мае. Волнение было, только когда раздавали задания. Надо сказать, в них нет ничего сверхъестественного и выходящего за рамки школьной программы. Я уже определился с выбором профессии и планирую поступать в БГУир.
Дарья Новикова – интересный собеседник и прилежная ученица. Мечтает стать психологом. Учит историю и хорошо справляется с математикой.
– Не могу точно сказать, как отношусь к нововведениям. Конечно, удобно, что только 3 экзамена. но пугает неизвестность. Да, нам говорят, что ЦЭ не сложнее ЦТ, однако это не отменяет тот факт, что мы первые, кто попадает под новшества. Я целенаправленно готовлюсь к своей профессии. На пробном тестировании я писала русский. Главное – осознанно подходить к экзамену. считаю, что переживать не стоит.
Возможно ли поступать в несколько вузов одновременно
Помимо возможности поступления на конкретную специальность, у абитуриента есть возможность поступать на группу специальностей в одном вузе. Он также может до окончания приема документов «перебросить» их в другое высшее учебное заведение.
Кто может поступить без ЦЭ и что сдают выпускники, выбравшие творческие профессии
Право поступить в университет без ЦЭ есть только у победителей заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам. Если ученик становится победителем, он получает «счастливый билет» в любой университет на специальности, где предмет является одним из профильных при поступлении. Хорошая возможность для абитуриента испытать свои силы.
Если говорить об университетских олимпиадах, которые прошли в 2022 году, даже те ученики, которые получили дипломы 1-й, 2-й и 3-й степеней, будут сдавать два ЦЭ. Но при этом в марте будут официально зачислены.
Что касается абитуриентов, которые готовятся на такие творческие специальности, как актер, журналист, режиссер... Они сдают 2 ЦЭ (русский или белорусский, история Беларуси) и свои к каждой специальности творческие экзамены (стихи, танцы, песни, сочинение).
Яна Березовская,
сш №16, 11 «А» класс