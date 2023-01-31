Как прошла первая репетиция? Бобруйские школьники поделились впечатлениями

Возможно ли поступать в несколько вузов одновременно

Помимо возможности поступления на конкретную специальность, у абитуриента есть возможность поступать на группу специальностей в одном вузе. Он также может до окончания приема документов «перебросить» их в другое высшее учебное заведение.

Кто может поступить без ЦЭ и что сдают выпускники, выбравшие творческие профессии

Право поступить в университет без ЦЭ есть только у победителей заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам. Если ученик становится победителем, он получает «счастливый билет» в любой университет на специальности, где предмет является одним из профильных при поступлении. Хорошая возможность для абитуриента испытать свои силы.

Если говорить об университетских олимпиадах, которые прошли в 2022 году, даже те ученики, которые получили дипломы 1-й, 2-й и 3-й степеней, будут сдавать два ЦЭ. Но при этом в марте будут официально зачислены.

Что касается абитуриентов, которые готовятся на такие творческие специальности, как актер, журналист, режиссер... Они сдают 2 ЦЭ (русский или белорусский, история Беларуси) и свои к каж­дой специальности творческие экзамены (стихи, танцы, песни, сочинение).

Яна Березовская,

сш №16, 11 «А» класс