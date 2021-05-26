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Открытый чемпионат Вооруженных Сил по парашютному спорту проходит в Бобруйске

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Открытый чемпионат Вооруженных Сил по парашютному спорту проходит в Бобруйске

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