Отказаться никогда не поздно. Сегодня отмечается Всемирный день некурения

19 ноября отмечается Всемирный день некурения и профилактики онкологических заболеваний. По статистике в Беларуси курят почти 30% взрослого населения. По данным ВОЗ, упот­ребление табака приводит к смерти каждого десятого взрослого человека в мире.

Табачный дым вызывает и обостряет многие болезни, действуя практически на все органы. А продукты табачного происхождения вместе с другими канцерогенными веществами – главная причина возникновения онкологических заболеваний.

Курение провоцирует развитие 18 форм рака у человека: легкого, пищевода, гортани и полости рта, мочевого пузыря, поджелудочной железы, почки, желудка, молочной железы, шейки матки и др.

Кроме высокого риска возникновения различных форм злокачественных новообразований, продолжение курения негативно сказывается на проведении специального лечения при возникновении этих заболеваний. Установлено, что у курящих пациентов, по сравнению с некурящими, сокращается продолжительность жизни, возрастает риск рецидива или возникновения второй опухоли, снижаются эффективность лечения, качест­во жизни. Прекращение курения гарантирует снижение заболеваемости.

К сожалению, далеко не все понимают, что табачный дым опасен не только для курильщика, но и для тех, кто находится с ним рядом. Все еще значительная часть населения подвержена пассивному курению. В воздухе вокруг курящего человека содержится более 40 веществ, которые могут быть причастны к возникновению рака у человека и животных. Особенно страдают дети курящих родителей. Они в большей степени, чем дети, родители которых не курят, подвержены различным инфекциям дыхательных путей, есть информация о повышенном риске возникновения у них лимфом. Известно также, что жены активных курильщиков умирают в среднем на 4 года раньше, чем жены некурящих. Беременным женщинам категорически противопоказано не только курение, но и пребывание в накуренных помещениях в связи с установленной высокой чувствительностью плода к канцерогенам и другим химическим воздействиям. Возникает высокий риск развития у детей злокачест­венных опухолей и уродств.

Уже ни для кого не секрет, что в составе сигарет находится незначительное количество мизерных крупинок листьев табака и почти вся таблица Менделеева. В момент затяжки температура на горящем конце сигареты достигает 600 С. При этом происходит пиролиз табака и бумаги с образованием аммиака, угарного и углекислого газа, сероводорода, двуокиси азота, синильной кислоты, мышьяка, бензопирена, радиоактивного элемента полония-210. В настоящее время известно более 4700 веществ, входящих в состав табачного дыма. Поглощая весь этот состав, в организме все системы и органы накапливают яд. И страдает не один орган – дыхательные пути, а весь организм в целом.

По словам врача-хирурга УЗ «БГП №1» Евгения Прокопчика, за последние 10 лет отмечается рост заболеваемости населения нашей страны раком головы и шеи. Чаще всего новообразования возникают у пациентов в возрасте старше 50 лет. Клинические проявления опухолей этой группы в зависимости от расположения и стадии могут быть очень разнообразными.

– К сожалению, большинство пациентов обращается в поликлинику в запущенной стадии заболевания. Поздняя диагностика обусловлена отсутствием обеспокоенности у населения. Хочу привлечь ваше внимание к таким простым симптомам, как ощущение кома в горле, боль и затруднение при глотании, болезненность языка, изменение голоса, постоянная заложенность носа. Если хотя бы один из этих симптомов сохраняется более трех недель, необходимо обратиться к врачу. Это может на ранних стадиях заболевания спасти жизнь многим пациентам. Часто такие опухоли оказываются очень агрессивными: они быстро растут, дают множественные метастазы и с трудом поддаются лечению, – отмечает Евгений Александрович.

Отказ от курения в любом возрасте оправдан, поскольку:

– через 8 часов уровень кислорода в крови возвращается к норме;

– через 48 часов человек обретает обоняние и вкус;

– через месяц становится легче дышать, исчезают утомление, головная боль;

– через 6 месяцев проходят бронхиты, восстановится сердечный ритм;

– через год вдвое уменьшается возможность умереть от ишемической болезни сердца;

– через 5 лет в 2 раза сокращается вероятность заболеть онкологическими заболеваниями.

Помните: не сущест­вует безопасной сигареты и безопасного уровня курения. Не относитесь к здоровью халатно, избавляйтесь от вредных привычек! Бросить курить никогда не поздно.

Подготовила Людмила Любимцева.