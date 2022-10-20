Организации здравоохранения готовятся к устойчивой работе в зимний период

Организации здравоохранения в Минске и регионах готовятся к устойчивой работе в зимний период, сообщили в отраслевом профсоюзе.

Как отметила главный технический инспектор труда профсоюза Людмила Морозова, профилактические работы в организациях проводятся повсеместно. "Это техническое обслуживание и замена оборудования теплоустановок, внутренних систем теплопотребления, гидравлические испытания и промывка тепловых пунктов и прочие работы. Помимо выполнения профилактических работ, реконструируются стеновые панели зданий и проводится ремонт кровель", - сказала она.

Работу, которую проводят организации отрасли, оценивают технические инспекторы труда профсоюза. Это касается и обеспечения санитарно-бытовых условий.

По словам Людмилы Морозовой, эти и другие мероприятия позволят обеспечить, кроме надежного и безаварийного тепло- и водоснабжения объектов, бесперебойное функционирование всех инженерных сетей в условиях пониженных температур наружного воздуха.

Мониторинг готовности организаций здравоохранения к работе в зимний период продлится до ноября.