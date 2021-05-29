Очередные победы бобруйских боксеров

24-28 мая в Витебске прошла Универсиада Республики Беларусь-2021 по боксу. В весовой категории до 69 килограммов первое место, выиграв три боя, занял студент 3 курса БГУФК, воспитанник Бобруйской СДЮШОР и тренера Сергея Болбаса - Константин Загоровский.

Отличились бобруйчане и в Гродно. Там 25-28 мая состоялся 50-й Юбилейный турнир по боксу памяти Героя СССР Виктора Усова в программе Международной матчевой встречи среди боксеров 15-16 лет.

В турнире принимало участие четыре команды: «Беларусь-1», «Беларусь-2», «Россия-1», «Россия-2».

Ярослав Янковец и Владислав Кузнецов – воспитанники Бобруйской СДЮШОР и тренера Сергея Болбаса – в составе команды «Беларусь-1» одержали победы во всех своих боях и заняли первые места в личном первенстве. Владислав Кузнецов был признан Лучшим боксером турнира, а Сергей Болбас - лучшим судьей.