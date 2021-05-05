Очередная победа ФК “Белшина”
97 0
0
В матче четвертого тура чемпионата Беларуси среди команд первой лиги "красно-черные" на домашнем стадионе "Спартак" одержали победу над ФК "Слоним-2017" со счетом 3:1.
0
Читайте
также
также
-
Очередная победа ФК “Белшина”
-
Бобруйчанки – победительницы областной спартакиады школьников по волейболу
-
“Бобруйчанка” разгромила гомельчанок в матче женского чемпионата Беларуси
-
ФК “Белшина”: первая победа в чемпионате
-
В “Бобруйск-Арене” прошло закрытие хоккейного сезона 2020/2021
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости