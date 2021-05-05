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Спорт

Очередная победа ФК “Белшина”

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Очередная победа ФК “Белшина”

В матче четвертого тура чемпионата Беларуси среди команд первой лиги "красно-черные" на домашнем стадионе "Спартак" одержали победу над ФК "Слоним-2017" со счетом 3:1.

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