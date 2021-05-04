О восстановлении дорожного покрытия на ул. Панова (ул. Наумова) в микрорайоне «Киселевичи» и устройства наружного освещения

В Бобруйский городской исполнительный комитет обратились жители микрорайона «Киселевичи» по вопросу восстановления дорожного покрытия на ул. Панова (ул. Наумова) в микрорайоне «Киселевичи» и устройства наружного освещения.

Сообщаем, что перечень жилых домов, строительство и финансирование которых в 2021 году осуществляются с использованием государственной поддержки по Могилевской области (включая объекты инженерной и транспортной инфраструктуры к ним), утвержденный постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 22.02.2021 №11, включен объект «Строительство ул. Наумова на участке от ул. Гагарина до ул. Горелика в жилом районе «Киселевичи». Корректировка», строительство которого осуществляется параллельно ул. Панова и является продолжением введенного в эксплуатацию в 2017 г. участка ул. Наумова. Объект строительства зарегистрирован 11.12.2020 в Инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по Могилевской области.

В районе расположения жилых домов 14 на ул. Панова и 45 на ул. Наумова силами ОАО «Бобруйский завод крупнопанельного домостроения» ведется строительство двух многоквартирных жилых домов: строительный объект «Многоквартирный жилой дом ГП-15 на ул.Панова, д.12 в г.Бобруйске» (сроки строительства: декабрь 2020 г. - июль 2021 г.) и строительный объект «Многоквартирный жилой дом ГП-2 по ул. Наумова, д.41 в г.Бобруйске» (сроки строительства: декабрь 2020 г. - август 2021 г.).

В настоящее время подъезд к указанным жилым домам организован со стороны ул. Панова, а также по временному проезду со стороны ул. Наумова. Временный проезд проходит через пятно застройки многоквартирного жилого дома по ул. Наумова. После завершения работ по объекту строительства, возможность заезда транспортных средств со стороны ул. Наумова будет исключена.

Для поддержания проезжей части ул. Панова в транспортно-эксплуатационном состоянии КУП «Дорожно-эксплуатационное предприятие г.Бобруйска» произведены работы по ремонтному профилированию проезжей части ул. Панова.

Силами ОАО «Бобруйский завод крупнопанельного домостроения» по мере необходимости в период строительства будет выполняться ремонт подъездных путей способом грейдирования.

По поручению председателя Бобруйского горисполкома Студнева А.В. КУДП «Управление капитальным строительством г.Бобруйска» начат сбор исходных данных для проектирования и строительства ул. Панова в районе жилой застройки квартала 4.1 планировочного района №4 в микрорайоне «Киселевичи» г.Бобруйска. Сроки и стоимость реализации проекта будут определены проектно-сметной документацией.

Также в настоящее время прорабатывается вопрос устройства наружного освещения участка ул. Наро-Фоминской, по которой осуществляется проход детей в ГУО «Средняя школа № 21 г. Бобруйска».

Данный вопрос остается на контроле.