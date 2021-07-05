О соблюдении температурного режима на производствах и в офисах

Установившаяся на территории Бобруйска и района жаркая погода, при которой температура воздуха превышает средние многолетние значения для данного периода года, может привести к ухудшению условий труда тех, кто работает на открытой местности, в производственных и общественных помещениях.

В жаркую пору года для различных рабочих мест установлены следующие нормативы:

– при работе с незначительным физическим напряжением (офисы, сфер управления, швейное производство) установлены допустимый норматив 21-28 °С;

– при работе с некоторым физическим усилием (предприятия связи, мастера, контролеры) – 20-28°С;

– при работе с постоянной ходьбой и перемещением небольших предметов (механосборочные, прядильно-ткацкие цеха) – 18-27°С;

– при работе с умеренным физическим напряжением (предприятия металлообрабатывающей промышленности) – 16-27°С;

– при выполнении тяжелых работ, связанных с постоянным физическим усилием, переноской тяжести (кузнечные, литейные цеха) – 15-26°С.

Сильная жара в офисе или цеху – уже вредные условия

Санитарные нормы и правила «Требования к микроклимату рабочих мест в производственных и офисных помещениях», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.04.2013 №33 регламентируют мероприятия, направленные на профилактику неблагоприятного воздействия повышенной температуры воздуха, в связи с чем, работодатели должны использовать ряд мероприятий, таких как:

– организация рациональных режимов труда и отдыха (установить регламентированные перерывы для работающих с организацией отдыха в санитарно-бытовых помещениях с оптимальным микроклиматом, смещение рабочего дня).

– организация бесперебойной работы вентиляции, кондиционирования воздуха, воздушного душирования, режим проветривания, компенсировав таким образом повышенную температуру увеличением скорости движения воздуха.

– для работников ряда профессий (строители, дорожные рабочие и другие), работающих по роду своей трудовой деятельности на открытом воздухе при неблагоприятных метеорологических условиях в обязательном порядке должны выполняться защитные мероприятия, такие как организация рациональных режимов труда и отдыха, питьевого режима, обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, оборудование комнат отдыха.

– обеспечение и использование работниками специальной облегченной одежды из хлопчатобумажных тканей.

– обеспечить питьевой режим работников доброкачественной питьевой водой, в том числе работающих с разъездным характером труда и работающих на необустроенных объектах обеспечить бутилированной водой. В цехах с избытками явного тепла работающие должны обеспечиваться подсоленной газированной или минеральной водой с содержанием соли до 0,5%. Питьевая вода должна быть в достаточном количестве. Рекомендуемая температура питьевой воды, напитков, чая + 10-15ºС. Выдачу газированной воды допускается заменять бутилированной минеральной столовой водой.

Для оптимального водообеспечения рекомендуется также возмещать потерю солей и микроэлементов, выделяемых из организма с потом, целесообразно употребление минеральной щелочной воды, молочно-кислых напитков (обезжиренное молоко, молочная сыворотка), соков, витаминизированных напитков. Пить воду следует часто и понемногу, чтобы поддерживать хорошую гидратацию организма (оптимальное содержание воды в организме, которое обеспечивает его нормальную жизнедеятельность, обмен веществ). При температуре воздуха более 30 ºС и выполнении работы средней тяжести требуется выпивать не менее 0,5 л воды в час – примерно одну чашку каждые 20 минут. Выполнение рекомендаций при работе в условиях аномально жаркой погоды позволит предупредить негативное влияние перегрева на организм работника.

Заведующий отделом гигиены БЗЦГи Э

С. Шинкарев