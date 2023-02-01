О санаторном оздоровлении бобруйчан

Ведущими специалистами представительства Могилевское областное управление Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения в 2022 году выделялись путевки, приобретенные за счет государственных средств, разным категориям граждан.

За счет средств республиканского бюджета за прошлый год оздоровлено 867 чел. неработающих пенсионеров, в т.ч. по бесплатным путевкам 311 инвалидов 1-2 групп. Также бесплатные путевки получили 82 ребенка-инвалида, нуждающиеся в сопровождении.

На организации города для работающего населения выдано 1400 путевок, приобретенных за счет средств внебюджетного Фонда государственного социального страхования, по которым оздоровлено 1427 чел., в т.ч.810 детей получили путевки бесплатно.

Тел. для справок :

ведущий специалист представительства Могилевское областное управление РЦ по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения

по Бобруйску(Ленинский район) Селезнева Валентина Николаевна – тел.745025;

по Бобруйску (Первомайский район) Лебедева Елена Григорьевна – тел.745024.