Новый образец сельхозтехники разработали конструкторы «Бобруйскагромаша»

«Бобруйскагромаш» выпустил очередную новинку - распределитель минеральных удобрений РУ-7000-1 с кузовом и элементами крепления из нержавеющей стали. Эта машина создана с учетом самых необходимых потребностей фермера при работе в поле.

РУ-7000-1 обеспечивает равномерное распределение твердых минеральных удобрений, известковых материалов и химических мелиорантов, что гарантирует более эффективное их применение и, соответственно, высокий урожай.

Грузоподъемность машины – 8 т., производительность - от 5,2 до 27,5 га/ч, ширина внесения – от 8 до 22 м, агрегатируется с тракторами тягового класса 2.