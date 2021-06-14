Новый образец сельхозтехники разработали конструкторы «Бобруйскагромаша»
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«Бобруйскагромаш» выпустил очередную новинку - распределитель минеральных удобрений РУ-7000-1 с кузовом и элементами крепления из нержавеющей стали. Эта машина создана с учетом самых необходимых потребностей фермера при работе в поле.
РУ-7000-1 обеспечивает равномерное распределение твердых минеральных удобрений, известковых материалов и химических мелиорантов, что гарантирует более эффективное их применение и, соответственно, высокий урожай.
Грузоподъемность машины – 8 т., производительность - от 5,2 до 27,5 га/ч, ширина внесения – от 8 до 22 м, агрегатируется с тракторами тягового класса 2.
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