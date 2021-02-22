Новые победы бобруйских боксеров

С 15 по 20 февраля в Орше прошло Первенство Республики Беларусь по боксу среди молодёжи до 22 лет. В соревнованиях приняли участие около 100 боксёров со всех регионов страны.

Бобруйчане вернулись домой с победами. В весовой категории до 69 килограммов Константин Загоровский завоевал золото, а Александр Радионов – серебро. В весовой категории до 64 кг Вадим Волчек стал вторым, а Вячеслав Гурский третьим. Тренируются медалисты в Бобруйской СДЮШОР под руководством тренеров Сергея Болбаса и Андрея Сапунова.

К слову, решением Главной судейской коллегии Сергей Болбас был признан лучшим судьёй турнира и награждён специальным призом от Белорусской Федерации бокса. Данное Первенство стало отборочным этапом для боксёров этой возрастной группы, чтобы лучшие могли принять участие в Чемпионате Европы. Соревнования запланированы на весну и пройдут в Италии.