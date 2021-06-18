Новые дорога и ФОК в 7-микрорайоне: какими они будут?

Общая площадь здания – более 5600 квадратных метров. Здесь есть пять больших залов, взрослый и детский бассейны, помещения для тренажерного зала и зала для пилатеса, йоги и аэробики.

Центральный холл двухуровневый, и уже при входе в здание расставлены яркие акценты – здесь разместилась уникальная инсталляция: в центре под потолком парят металлические фигуры в виде спортсменов с инвентарем. Каждая из них олицетворяет вид спорта, которым можно заниматься в комплексе — гимнастика, плавание, теннис, баскетбол...

Зал художественной гимнастики площадью почти 1000 квадратных метров располагается слева от центрального холла. Одно из важнейших преимуществ помещения — 14-метровые потолки. Это позволит свободно выполнять гимнастические элементы, например, с инвентарем — мячом, лентой, обручем.

На полу – специальное покрытие: спортивный паркет, выполненный из натурального дерева, который имеет амортизирующее основание. Это помогает снизить нагрузку на суставы у спортсмена, например, при падениях или прыжках, что обеспечивает травмобезопасность и заботу о здоровье посетителей.

Далее – зал спортивных игр для занятий волейболом, мини-футболом и баскетболом площадью чуть более 1000 квадратных метров и зал для тенниса на почти 600 квадратных метров. Здесь так же, как и в зале гимнастики, полы с амортизацией. При зале для спортивных игр сделаны раздевалки на 24 человека. В теннисном зале сертифицированное гомогенное покрытие — спортивный линолеум.