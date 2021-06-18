Новые дорога и ФОК в 7-микрорайоне: какими они будут?

Уже стало доброй традицией радовать бобруйчан ко Дню города открытием социально-значимых объектов. И этот год не стал исключением: 26 июня в 11.00 состоится торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса в 7 микрорайонне, на пересечении улицы Сикорского и проспекта Строителей. Собственником всего здания является индивидуальный предприниматель Силич Елена Николаевна. Узнали, что предложит бобруйчанам новый физкультурно-оздоровительный комплекс.
Общая площадь здания – более 5600 квадратных метров. Здесь есть пять больших залов, взрослый и детский бассейны, помещения для тренажерного зала и зала для пилатеса, йоги и аэробики.
Центральный холл двухуровневый, и уже при входе в здание расставлены яркие акценты – здесь разместилась уникальная инсталляция: в центре под потолком парят металлические фигуры в виде спортсменов с инвентарем. Каждая из них олицетворяет вид спорта, которым можно заниматься в комплексе — гимнастика, плавание, теннис, баскетбол...
Зал художественной гимнастики площадью почти 1000 квадратных метров располагается слева от центрального холла. Одно из важнейших преимуществ помещения — 14-метровые потолки. Это позволит свободно выполнять гимнастические элементы, например, с инвентарем — мячом, лентой, обручем.
На полу – специальное покрытие: спортивный паркет, выполненный из натурального дерева, который имеет амортизирующее основание. Это помогает снизить нагрузку на суставы у спортсмена, например, при падениях или прыжках, что обеспечивает травмобезопасность и заботу о здоровье посетителей.
Далее – зал спортивных игр для занятий волейболом, мини-футболом и баскетболом площадью чуть более 1000 квадратных метров и зал для тенниса на почти 600 квадратных метров. Здесь так же, как и в зале гимнастики, полы с амортизацией. При зале для спортивных игр сделаны раздевалки на 24 человека. В теннисном зале сертифицированное гомогенное покрытие — спортивный линолеум.
Основной упор в спортивном комплексе будет сделан на занятия с детьми, на поиск талантов по видам спорта, которыми можно заниматься в центре. Кроме этого, жители города смогут оздоравливаться — посещать бассейн разово и по абонементам, заниматься фитнесом, аэробикой, в тренажерном зале.
При проектировании здания учтены все требования безбарьерной среды. Для людей с ограниченными возможностями обеспечен доступ по все залы спорткомплекса. Более того, на первом и втором этажах сделаны специальные раздевалки и душевые.
Бассейн для взрослых размером 25×8,5 метров и глубиной от 1,5 до 1,7 метра находится на втором этаже. Его наравне со всеми смогут посетить люди на инвалидных колясках: на второй этаж можно подняться на лифте, в бассейне также есть специальный подъемник, с помощью которого с инвалидной коляски посетитель может безопасно пересесть и опуститься в бассейн. Детский бассейн расположен на первом этаже его размер – 10×5 метров и глубина – от 0,8 до 1,05 метра занимает помещение на первом этаже. В каждом из бассейнов все обходные дорожки и полы оборудованы подогревом. И санитарные нормы будут соблюдены: есть отдельное помещение водоподготовки со станцией очистки и всеми необходимыми фильтрами, лабораторией анализа воды.
Помимо основных помещений в комплексе есть и дополнительные. Мужские и женские раздевалки для взрослых и детей, комната для дежурной медсестры, комнаты для инструкторов с душевыми кабинами, помещения для хранения спортивного инвентаря, хозяйственные кладовые, гардероб, магазин спортивных товаров, буфет на 16 посадочных мест, места для отдыха, учебно-методический кабинет на 30 человек.
Возле комплекса оборудовано 75 парковочных мест. Транспортное сообщение здесь хорошее: добираться удобно как на машине, так и на общественном транспорте из любой точки города.
Ко Дню города состоится также торжественное открытие дороги по проспекту Строителей на участке от улицы Шинной до улицы Ленина. Заказчиком выступило КУДП «УКС г.Бобруйска». Подробности узнали у исполняющего обязанности директора предприятия Виктора Шмидта.
Строительная длина участка дороги составляет 917 метров. Это четырехполосная магистраль: по две полосы в каждую сторону. Ширина проезжей части – 23,5 метров.
На новом участке дороги установлены три светофора, а также 4 остановочных пункта, в местах устройства которых ширина проезжей части увеличена на 3,5 метров.
Дорога выполнена из ультрапрочного материала – бетона. Такое покрытие может служить более сорока лет и не нуждается в частом ремонте, усточиво к экстремальным погодным условиям. На него не влияют сильные дожди, высокие либо низкие температуры воздуха. Еще одно преимущество: транспорт расходует меньше топлива. Это связано с тем, что при движении машин с большим грузом бетонная дорога не деформируется, и транспорту надо на двадцать процентов меньше топлива для передвижения.
Вдоль проспекта – тротуары с покрытием из мелкоштучной бетонной плитки шириной 4,5 метров и велодорожки шириной 2 метра с покрытием из асфальтобетона. Вдоль тротуаров расположены площадки для отдыха, оборудованные скамьями и урнами.
Важный вопрос – озеленение: растения создают затененные участки на тротуарах, защита от пыли, газов, повышенного шумового фона, от всего того, чем характеризуется проезжая часть улиц. И этот аспект не оставили без внимания: здесь обустроили без малого 17 метров квадратных газона, а ширина зеленых полос вдоль проспекта составляет от 5 до 8 метров, разбили цветник, высадили деревья и кустарники.