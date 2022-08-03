Новые асфальт и бордюры: какие работы сегодня ведутся на Интернациональной

Работы по наведению порядка на земле и благоустройству Бобруйска продолжаются ежедневно.

Вот как дорожные рабочие трудятся на улице Интернациональной.

Сегодня на этом участке около остановки «Автовокзал Бобруйск» ведутся ремонтные работы по обновлению дорожного покрытия. Об этом рассказал Александр Шостак, генеральный директор ГО «Бобруйскжилкомхоз»:

– Произведены работы по фрезерованию старого асфальта, ведутся работы по замене дорожного борта, после будет проведена укладка асфальтового покрытия. Завершить работы планируется до конца августа.

Виктор ЧАБАН, фото автора.