Неустойчивая с дождями погода сохранится. Синоптики рассказали, как начнется октябрь

Какой будет погода с 30 сентября по 5 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Подходит к своему завершению первый осенний месяц, и, к сожалению, нынешний сентябрь оказался скуп на тепло и солнце. Вот и в последний день уходящего месяца не обойдется без дождей", - отметили в Белгидромете.

Так, в пятницу, 30 сентября, погодные условия будут определять область пониженного атмосферного давления и фронтальные разделы, смещающиеся с юго-запада Европы. Поэтому ночью и утром преимущественно по восточной половине, днем в юго-западных районах страны пройдут дожди. В ночные и утренние часы местами по стране будет сгущаться туман. Температура воздуха ночью составит плюс 2-7 градусов, по восточной половине она не опустится ниже 8-12 градусов. Днем температура будет находиться в пределах плюс 13-19.

По словам синоптиков, октябрь примет эстафету сентября и начнется с дождливой погоды.

В субботу, 1 октября, погодные условия в Беларуси будет формировать фронтальная система, смещающаяся от Западных Карпат. На большей части территории Беларуси пройдут дожди различной интенсивности, ночью в отдельных районах страны дожди будут достигать критериев сильных. Местами по стране прогнозируется слабый туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 5 градусов по северу до плюс 13 по юго-востоку. Днем ожидается плюс 9-16, а в юго-восточных районах до плюс 18 градусов.

В воскресенье, 2 октября, на большей части территории страны пройдут дожди. Местами слабый туман. Ночью температура воздуха составит плюс 5-12 градусов, днем - плюс 9-15.

В понедельник, 3 октября, временами будут дожди. Температура воздуха ночью - от 5 до 11 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 8-15.

Во вторник, 4 октября, ночью местами, днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах будет сгущаться туман. Температура воздуха ночью составит плюс 3-9 градусов, днем - плюс 7-14.

В среду, 5 октября, местами по стране прогнозируются кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен туман. Ночью температура воздуха будет колебаться от плюс 2 до плюс 9 градусов, а днем от плюс 8 до плюс 14.

По материалам belta.by.