Непростая победа ФК «Белшина» над ФК «Лида»

В минувшую субботу в матче десятого тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд первой лиги «красно-черные» на стадионе «Спартак» одержали победу со счетом 4:2 над ФК «Лида».

С первых, можно сказать, секунд встречи инициативой завладели бобруйчане. И уже на первой минуте по воротам гостей пробивает Рамазан Исаев. Защитники «Лиды» удар блокируют, но оказавшийся в нужное время в нужном месте Юрий Воловик метров с двадцати открывает счет. «Красно-черные», воодушевленные голом, продолжили нагнетать, однако лидчане уже более-менее освоились и постепенно выровняли игру. «Гол в раздевалку» – подумалось, когда на 43-й минуте ударом из-за штрафной Илья Васильев сделал счет 2:0 в пользу «Белшины». На деле оказалось, что гол «в раздевалку» прилетел в наши ворота. Уже в добавленную к основному времени первого тайма минуту футболисты «Лиды» сокращают разрыв в счете.

Вторая 45-минутка стала немного нервной для болельщиков бобруйчан. На 54-й минуте защитник «Лиды» Павел Шорац, оформляя дубль, сравнивает счет. Вздохнули с облегчением на 67-й минуте противостояния – Ислам Чесноков вновь выводит свою команду вперед – 3:2. А точка в матче была поставлена за пять минут до окончания основного времени. И поставил ее Рамазан Исаев – 4:2, очередная победа «красно-черных».

– Знали, что «Лида» – не простой соперник, но очки для нас очень важны, – поделился впечатлениями после матча исполняющий обязанности главного тренера ФК «Белшина» Альберт Рыбак. – При анализе игры соперника уделяли внимание на то, что команда, даже проигрывая, сражается до конца, отыгрывается. Говорили о «стандартах». И, тем не менее, так и получилось, что пропустили мы со штрафного и с углового. Респект команде гостей – в такую жаркую погоду нашли силы отыграться. Игра смотрелась, да, она была нервной, но накал матча, думаю, понравился болельщикам. Поздравляю команду с победой, важной в стратегическом плане. Будем готовиться дальше.