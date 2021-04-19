Не совсем удачное начало. ФК “Белшина” уступил пинской “Волне”

В матче первого тура 31-го чемпионата Беларуси по футболу среди команд первой лиги футболисты «Белшины» на домашнем стадионе имени Александра Прокопенко уступили пинскому футбольному клубу «Волна» со счетом 0:2.

Первый тайм начался с атак «красно-черных». Создалось такое впечатление, что главным тренером была дана установка на «быстрый гол». Однако футболисты «Волны» выдержали натиск «Белшины», и постепенно игра выровнялась. А на 30-й минуте, после подачи углового, гости вышли вперед – отличился 14-й номер «Волны» Алексей Теслюк. С таким счетом команды и ушли на перерыв.

Во второй 45-минутке наши футболисты изо всех сил пытались отыграться, тренерским штабом был произведен ряд замен на поле. Но… На 69-й минуте Егор Трояков из «Волны» укрепляет преимущество своей команды.

Согласно статистике матча, «красно-черные» провели 77 атак на ворота соперника («Волна» – на десяток больше). А вот по ударом в створ ворот – явное преимущество за гостями – 8-1.

– Не хватило нам свежести, – отметил по окончании встречи главный тренер ФК «Белшина» Виталий Павлов, – накануне особое внимание уделили стандартам, хотели преподнести сюрприз, но пропустили, где не ждали. Это была ошибка обороны, защитник не доиграл до конца. Да, так получается, что не на все сто процентов мы еще готовы. Некоторые игроки еще не полностью восстановились после перенесенной простуды, три игрока основного состава отсутствовали. Конечно, проигрывать не приятно, тем более дома. Следующий матч у нас тоже домашний, будем работать, проанализируем эту встречу, надеюсь, за неделю игроки восстановятся. Возможно, будем играть по другой схеме. Голову не опускаем, времени у нас достаточно много, придем к оптимальному составу – будет другой футбол. А болельщиков попрошу немножко потерпеть, и мы сделаем все, чтобы их не огорчать!