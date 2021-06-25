Нас знают и уважают: Бобруйск отмечает день рождения

Вечером 25 июня во Дворце искусств было многолюдно: его зал собрал бобруйчан на торжественное мероприятие, посвященное 634-летию города на Березине.

Очень многие почетные гости пришли на праздник, чтобы рассказать о том, насколько красив, привлекателен, комфортен и гостеприимен Бобруйск. Приятно, что со многими городами из разных стран его связывают побратимские отношения, и здорово, что делегации из них посетили наш день рождения.

Конечно же, заслуженные награды нашли многих бобруйчан – людей, которые внесли вклад в то, чтобы их малая родина славилась не только в стране, но и далеко за ее пределами.

Прекрасные концертные номера создали отличное настроение и были очень тепло встречены зрителями.