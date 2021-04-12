Началась подготовка творческих программ к празднованию Дня Победы

10 апреля 2021 года на базе ГУК «Дворец искусств г.Бобруйска» был организован просмотр творческих номеров городских коллективов художественного творчества (государственных учреждений образования и культуры) в рамках подготовки к празднованию 9 Мая.

Были просмотрены творческие программы следующих жанровых направлений: хореографический, вокально-хоровой, театральный.

В состав комиссии вошли директор ГУК «Дворец искусств г.Бобруйска» Инна Новикова, заместитель директора по культурно-досуговой работе Татьяна Ефремова, главный режиссер Анатолий Бриченок, режиссер массовых праздников Ольга Чайкова, художественный руководитель Дворца искусств Наталья Шуликова.

Подготовка к празднованию Дня Победы и проведению 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне началась, этот день всегда был и будет связующей нитью между поколениями, знаком вечной благодарности защитникам Родины. И «праздник со слезами на глазах» достоин хорошей оправы, которую и организовывают из года в год коллективы художественного творчества г.Бобруйска.