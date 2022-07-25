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Происшествия

На трассе в Могилевском районе легковушка сбила пенсионерку

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На трассе в Могилевском районе легковушка сбила пенсионерку

Могилевчанка переходила дорогу, не убедилась в собственной безопасности и попала под колеса автомобиля. Об этом сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Авария произошла вчера около 12.30 в Могилевском районе. На 25-м км автодороги Могилев - Бобруйск 76-летняя могилевчанка переходила проезжую часть, не убедившись в безопасности своих действий. Женщина попала под колеса автомобиля Mercedes-Benz, которым управлял 45-летний мужчина.

Пенсионерка с травмами доставлена в учреждение здравоохранения.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует пешеходам ответственно относиться к своей безопасности на дороге и не совершать необдуманных действий.

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