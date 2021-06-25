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На стадионе «Спартак» прошел спортивный праздник «Бобруйск «Физкульт-Ура», посвященный Дню города

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На стадионе «Спартак» прошел спортивный праздник «Бобруйск «Физкульт-Ура», посвященный Дню города

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