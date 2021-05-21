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На стадионе имени А. Прокопенко прошли городские зональные соревнования среди детей и подростков по футболу “Кожаный мяч”

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На стадионе имени А. Прокопенко прошли городские зональные соревнования среди детей и подростков по футболу “Кожаный мяч”

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