На практике в Бобруйске курсанты института МВД раскрыли преступление

В Бобруйске курсанты института МВД, проходящие практику в уголовном розыске, раскрыли преступление.

Как сообщила официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома Татьяна Горбанюк, в милицию поступило сообщение от местной жительницы - неизвестный у ее несовершеннолетнего сына похитил рюкзак с акустической колонкой, оставленный без присмотра на остановке. Выяснилось, что на автобусной остановке между подростками и незнакомым мужчиной возник конфликт, после чего он забрал рюкзак одного из парней, сел в маршрутку и уехал.

- К поиску и установлению личности мужчины подключились курсанты 3-го курса Могилевского института МВД Олег Матусевич и Ярослав Пархимчик, проходившие ознакомительную практику в отделе уголовного розыска УВД Бобруйского горисполкома. В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность мужчины, подозреваемого в краже рюкзака, была установлен курсантами. Сотрудники уголовного розыска похитителя задержали во дворе дома, по месту жительства у него был обнаружен рюкзак с колонкой. 51-летний неработающий бобруйчанин пояснил, что похищенное имущество хотел продать, - отметила Татьяна Горбанюк.

Вещь изъяли и вернули владельцу.