На Луне установили флаг Китая
РБК 47 0
Китайский возвращаемый лунный модуль «Чанъэ-5» установил на поверхности Луны флаг Китая. Цель его миссии — сбор образцов лунного грунта и доставка их на Землю. В случае успеха Китай станет третьей страной в мире, которая справилась с этой задачей.
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