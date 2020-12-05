На Луне установили флаг Китая

Китайский возвращаемый лунный модуль «Чанъэ-5» установил на поверхности Луны флаг Китая. Цель его миссии — сбор образцов лунного грунта и доставка их на Землю. В случае успеха Китай станет третьей страной в мире, которая справилась с этой задачей.