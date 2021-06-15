На комиссии горсовета депутаты обсудили занятость молодежи и предстоящий День города

Сегодня прошло заседание постоянной комиссии по регламенту, депутатской этике, местному самоуправлению, средствам массовой информации и связям с общественными организациями Бобруйского городского Совета депутатов.

Члены комиссии обсудили проведение в нашем городе мероприятий к 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Затронули и тему будущего празднования Дня города, в рамках которого с 25 по 27, 29 июня планируется насыщенная программа.

Второй вопрос на повестке дня – о принимаемых мерах по обеспечению трудовой занятости учащейся молодежи в 2021 году. Еще в начале года был сформирован и утвержден перечень принимающих организаций, объемов и видов работ, количество рабочих мест, в которых могут быть задействованы участники студотрядов.

По информации начальника отдела идеологической работы и по делам молодежи горисполкома Вероники Вильчик, в Бобруйске сейчас работают 3 студенческих отряда, в которых заняты 39 учащихся колледжей. Это строительный отряд имени Героя Советского Союза Бумажкова Тихона Пименовича в ОАО «Строительный трест № 12» УКХ «Стройтрест-Холдинг»; сервисный отряд имени Героя Советского Союза Кожедуба Ивана Никитовича в автотранспортном колледже; производственный отряд имени Героя Советского Союза Орловского Константина Ивановича в ОАО «ТАиМ».

Уже закончили трудовую деятельность 2 студенческих отряда (экологический и производственный), в которых 36 ребят работали в ГЛХУ «Бобруйский лесхоз» и в ОАО «Беларусьрезинотехника».

Как рассказала Вероника Алексеевна, всего в Бобруйске в третьем трудовом семестре будет сформировано 35 студенческих отрядов численностью около 500 человек.

Заслушав докладчика, депутаты прописали в решении постоянной комиссии ряд рекомендаций. Одна из них – проводить мониторинг деятельности на объектах, где трудятся студенческие отряды.