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На каких улицах Бобруйска пройдет устройство покрытия на основе материала от фрезерования асфальтобетонных слоев?

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На каких улицах Бобруйска пройдет устройство покрытия на основе материала от фрезерования асфальтобетонных слоев?

Перечень улиц для устройства покрытий на основе материала от фрезерования асфальтобетонных слоев на территории г.Бобруйска в 2021 году

РайонНаименование улиц
Ленинский районулица Чонгарская (от ул.Заводской до ул. Войкова)
улица Пушкина (от ул. Ленина до ул.Войкова)
улица Толстого (от ул.Володарского до ул.Войкова)
ул. Октябрьская (от ул. Заводской до ул.Войкова)
ул.Спартаковская (дома № 60 по ул. Ленина до ул. Садовой)
ул.Р.Люксембург
ул.Пионерская (от ул. Интернациональной до ул.Пролетарской)
Первомайский районул.Жуковского (от ул.Крестьянской до ул.10 съезд Советов, в том числе территория, прилегающая к ГУО «Ясли-сад № 8» по ул.Жуковского)
ул.Белинского (от ул.Крылова до ул.Орджоникидзе)
ул.Грибоедова (от ул.Я.Коласа до ул.Профсоюзов)
ул.Гастелло (от ул.Крылова до ул.Орджоникидзе)
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