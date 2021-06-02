На каких улицах Бобруйска пройдет устройство покрытия на основе материала от фрезерования асфальтобетонных слоев?
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Перечень улиц для устройства покрытий на основе материала от фрезерования асфальтобетонных слоев на территории г.Бобруйска в 2021 году
|Район
|Наименование улиц
|Ленинский район
|улица Чонгарская (от ул.Заводской до ул. Войкова)
|улица Пушкина (от ул. Ленина до ул.Войкова)
|улица Толстого (от ул.Володарского до ул.Войкова)
|ул. Октябрьская (от ул. Заводской до ул.Войкова)
|ул.Спартаковская (дома № 60 по ул. Ленина до ул. Садовой)
|ул.Р.Люксембург
|ул.Пионерская (от ул. Интернациональной до ул.Пролетарской)
|Первомайский район
|ул.Жуковского (от ул.Крестьянской до ул.10 съезд Советов, в том числе территория, прилегающая к ГУО «Ясли-сад № 8» по ул.Жуковского)
|ул.Белинского (от ул.Крылова до ул.Орджоникидзе)
|ул.Грибоедова (от ул.Я.Коласа до ул.Профсоюзов)
|ул.Гастелло (от ул.Крылова до ул.Орджоникидзе)
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