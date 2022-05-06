На Интернациональной горела дорожная фреза

5 мая в 19.18 в центр оперативного управления Бобруйского ГРОЧС поступило сообщение о загорании дорожной фрезы в Бобруйске по улице Интернациональной.

По прибытию подразделений МЧС из моторного отсека дорожной фрезы выходил дым. Машинист находился на месте. До прибытия спасателей рабочие пытались потушить пламя огнетушителями и водой от поливочной машины.

Прибывшие на место пожара работники МЧС полностью ликвидировали горение. В результате пожара повреждена обшивка кабины машиниста, моторный отсек. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

МЧС напоминает: если пламя не возможно потушить самостоятельно, отойдите на безопасное расстояние от очага и звоните в МЧС по 112.

Евгений Товстик

Инспектор сектора пропаганды

и взаимодействия с общественностью

Бобруйского горрайотдела по ЧС