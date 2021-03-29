27 марта на базе ГУ «Бобруйский городской физкультурно-спортивный клуб» прошли соревнования по перетягиванию каната среди коллективов физической культуры, предприятий, учреждений и организаций в программе городской круглогодичной Спартакиады, посвящённые Году народного единства.

В своих группах места распределились следующим образом:

1-ая группа (коллектив свыше 1500 человек);

1 место – ОАО «Белшина»;

2 место – ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш»;

3 место – ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов»;

2-ая группа (коллектив от 600 до 1500 человек);

1 место – ОАО «Бобруйский мясокомбинат»;

2 место – ОАО «Беларусьрезинотехника»;

3 место – Холдинг «БЕЛАВТОМАЗ» ОАО «ТАиМ»

3-ая группа (коллектив до 600 человек);