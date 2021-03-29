На базе ГУ «Бобруйский городской физкультурно-спортивный клуб» прошли соревнования по перетягиванию каната
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27 марта на базе ГУ «Бобруйский городской физкультурно-спортивный клуб» прошли соревнования по перетягиванию каната среди коллективов физической культуры, предприятий, учреждений и организаций в программе городской круглогодичной Спартакиады, посвящённые Году народного единства.
В своих группах места распределились следующим образом:
1-ая группа (коллектив свыше 1500 человек);
- 1 место – ОАО «Белшина»;
- 2 место – ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш»;
- 3 место – ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов»;
2-ая группа (коллектив от 600 до 1500 человек);
- 1 место – ОАО «Бобруйский мясокомбинат»;
- 2 место – ОАО «Беларусьрезинотехника»;
- 3 место – Холдинг «БЕЛАВТОМАЗ» ОАО «ТАиМ»
3-ая группа (коллектив до 600 человек);
- 1 место – Филиал «Бобруйскводоканал» УПКП ВКХ «Могилёвоблводоканал»;
- 2 место – ОАО «Бобруйский завод Биотехнологий»;
- 3 место – ОАО «Бобруйский машиностроительный завод».