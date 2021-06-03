На базе Центра досуга и творчества прошел районный праздник детства, радости и улыбок «‎Солнышко светит, и смеются дети»‎ (обновлено)

В четверг, 3 июня, в Ленинском районе города на базе учреждения культуры «Центр досуга и творчества г. Бобруйска» прошел праздник детства, радости и улыбок «Солнышко светит, и смеются дети», приуроченный к Международному дню защиты детей.

Ведущими праздника стали Единорожка-Милашка, Минни-Маус и Микки-Маус, Принцесса капризулька.

В рамках праздничной программы состоялось открытие выставки «В моем мире» маленькой художницы из Минска Ульяны Давидович (10 лет), открылся детский пленэр по живописи «Красота живет повсюду» от ГУО «Детская школа изобразительных искусств имени В.А. Домарада г. Бобруйска», выступили детские коллективы: ансамбль танца «Мечта», вокальная студия «До-ми-сольки», танцевальная студия «Лаборатория танца», прошли показательные выступления спортивной секции «Карате-ДО», мастер-классы по изготовлению обереговых кукол.

Также на празднике работала площадка безопасности МЧС, выставка «Творчество для Вас» Полины Кравченко в стиле скрапбукинга, игровая площадка, выездная продажа от Бобруйской трикотажной фабрики, были организованы фотозоны, любой желающий смог отправится в «Путешествие в страну детского права» от городской библиотеки №8 им. Е. Полоцкой; состоялось открытие спортивной площадки вместе с ОДО «Веста».