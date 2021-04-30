На базе «БГЛК» состоялся отчетный концерт танцевальных студий «Dance time» и «Лаборатория танца»

29 апреля на базе учреждения образования филиала «БГТУ» «Бобруйский государственный лесотехнический колледж» состоялся отчетный концерт «Волшебный мир танца» танцевальных студий «Dance time» и «Лаборатория танца», руководитель Анастасия Радевич , УК «Центр досуга и творчества г.Бобруйска», посвященный Международному дню танца и Году народного единства.

В танцевальной студии «Лаборатория танца» занимаются около 70 детей от 3.5 до 14 лет. Юные танцоры активно принимают участие в творческой жизни нашего Центра и нашего города. Несмотря на то, что коллективу еще нет и трех лет, ребята уже успели стать лауреатами республиканских конкурсов.

Танцевальная студия «Dance time» это самые старшие ребята нашей творческой семьи и все они являются студентами Бобруйского государственного лесотехнического колледжа. Совсем недавно коллектив занял второе место в фестивале художественного творчества учащейся и студенческой молодёжи «АРТ-вакацыі».

Концертная программа порадовала разнообразием, а яркие сценические костюмы добавили шарма в новые номера. Мы вспомнили детство и похулиганили вместе с танцорами, под колыбельную уснули с самыми маленькими и насладились вкусными, сладкими детками-конфетками.

В зале, на протяжении всего концерта, не смолкали громкие и бурные аплодисменты.

Директор УК «Центр досуга и творчества г. Бобруйска» Ирина Роскач поблагодарила участников за подаренные эмоции, поздравила с Международным днём танца и отчетным концертом, вручив сладости от ОАО «Красный пищевик».

Концерт прошел на одном дыхании и подарил много ярких, незабываемых впечатлений от встречи с танцем. Дальше - больше.