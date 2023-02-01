Мужской хор «Всехсвятский» выступил в Бобруйске с сольным концертом «Зимние мотивы» (фото и видео)

Сегодня мужской хор «Всехсвятский» выступил в Бобруйске с сольным концертом «Зимние мотивы».

В программе были рождественские песнопения, колядки и любимые песни.

Для справки: Хор был основан в 2013 году в приходе в честь Всех Святых в Минске, гастролирует по Беларуси и за границей. Регент и солист хора Дмитрий Токмаков – лауреат международных конкурсов, магистр искусств, выпускник Санкт-Петербургской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, работает старшим преподавателем кафедры сольного пения в Академии Музыки.

В сказочный зимний вечер концерт с чарующими мужскими голосами, поющими о любви... о любви к Богу, к матери, к девушке и своей Земле, прошел в театре имени В.И. Дунина-Марцинкевича.

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Подготовил Виктора ЧАБАН. Как это было, смотрите в полном фоторепортаже автора ниже.