Мониторинг поверхностных вод в Беларуси проводят почти в 300 пунктах наблюдений, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Вода - элемент, без которого не появилась бы жизнь на Земле. Человеческий организм, как и все живое, не может существовать без живительной влаги и состоит на три четверти из воды. Внимание к ее качеству - важная задача каждого жителя планеты, думающего о своем здоровье и долголетии. Наша страна обладает достаточными запасами водных ресурсов. Однако с развитием промышленности и сельского хозяйства происходит негативное воздействие на окружающую среду, в том числе и на качество воды", - отметили в Белгидромете.

В Беларуси проводится мониторинг поверхностных и подземных вод. Эффективным инструментом для недопущения сверхнормативных сбросов загрязняющих веществ является регулярный аналитический (лабораторный) контроль. Ежегодно проводится анализ более 10 тыс. проб воды, контролируются более 500 выпусков сточных вод в поверхностные водные объекты.

Мониторинг поверхностных вод на территории Беларуси проводится в 297 пунктах наблюдений. Регулярные наблюдения осуществляют на 160 водных объектах, из них 86 водотоков (176 пунктов наблюдений) и 74 водоема (121 пункт). Наблюдения по гидрохимическим показателям проводит Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды, по гидробиологическим - Белгидромет.

Проблемы влияния изменения климата на водные ресурсы находятся в поле зрения Минприроды, в данном направлении ведется планомерная работа. Так, разработан проект стратегии управления водными ресурсами в условиях изменения климата на период до 2030 года.